В метро Киева произошла драка между пассажирами: что известно

В Киеве на станции метро «Хрещатик», возле эскалатора, произошла потасовка между пассажирами. На видео, которое распространяется по Сети, можно увидеть, что конфликт возник между компаниями молодых людей. Двое чешутся на полу, а еще несколько пытаются их разнять или как-то вмешаться в конфликт.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Пассажирам, спускавшимся вниз по эскалатору, приходилось обходить мужчин, сражавшихся на полу.

Что говорят в полиции

В полиции Киевского метрополитена подтверждают, что между пассажирами возник конфликт, переросший в драку

«По данному событию сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 УКУ. Проводится проверка, устанавливаются все участники», – рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

Украинцам напоминают, что хулиганство — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу — наказывается:

штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

пробационным надзором сроком до пяти лет;

ограничением свободы на тот же срок.

Ранее подобный инцидент произошел в метро Киева. Так, речь идет о драке на станции «Крещатик» вечером 3 января. Полиция установила причину столкновения и личности четырех участников.