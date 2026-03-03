Тело разрезало пополам: в Киеве мужчина выпал с балкона многоэтажки (чувствительные кадры)

Многоэтажка / © Freepik

В Киеве из окна высотки на бульваре Леси Украинки выпал местный житель. От страшного удара по конструкции балкона тело погибшего получило повреждения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

«В результате падения тело человека буквально разрезало пополам на одном из балконов многоэтажки», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, погибший — 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа.

Подробиці від очевидців \ Відео: місцеві Telegram-канали / © Фото из открытых источников

Следователи тщательно изучают все обстоятельства и мотивы, которые могли подтолкнуть киевлянина к такому отчаянному шагу. Основной версией, которую рассматривает полиция, самоубийство.

Подробности от очевидцев \ Фото: местные Telegram-каналы / © Фото из открытых источников

«Предварительно установлено, что мужчина выражал родственникам свои намерения покончить жизнь самоубийством. Продолжаются следственные действия», — подчеркнули в полиции.

Напомним, в Киеве в подземном переходе у станции метро «Почайна» обнаружили мертвой женщину. В соцсетях появились сообщения о возможном насильственном происхождении смерти.

Также в Киевской области произошло жуткое событие, которое унесло жизни двух человек. В частном жилом доме обнаружили тела матери и ее несовершеннолетней дочери.