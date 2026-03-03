- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 708
- Время на прочтение
- 1 мин
Тело разрезало пополам: в Киеве мужчина выпал с балкона многоэтажки (чувствительные кадры)
В настоящее время устанавливаются все подробности трагедии.
В Киеве из окна высотки на бульваре Леси Украинки выпал местный житель. От страшного удара по конструкции балкона тело погибшего получило повреждения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
«В результате падения тело человека буквально разрезало пополам на одном из балконов многоэтажки», — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, погибший — 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа.
Следователи тщательно изучают все обстоятельства и мотивы, которые могли подтолкнуть киевлянина к такому отчаянному шагу. Основной версией, которую рассматривает полиция, самоубийство.
«Предварительно установлено, что мужчина выражал родственникам свои намерения покончить жизнь самоубийством. Продолжаются следственные действия», — подчеркнули в полиции.
Напомним, в Киеве в подземном переходе у станции метро «Почайна» обнаружили мертвой женщину. В соцсетях появились сообщения о возможном насильственном происхождении смерти.
Также в Киевской области произошло жуткое событие, которое унесло жизни двух человек. В частном жилом доме обнаружили тела матери и ее несовершеннолетней дочери.