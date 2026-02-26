- Дата публикации
Бил ногами вживот и ругался: в Киеве мужчина напал на врачей скорой, которые спасали ему жизнь
Вместо благодарности – избиение. В столице задержали мужчину, который напал на бригаду скорой, которая прибыла для оказания ему медицинской помощи
В Киеве 29-летний киевлянин совершил нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, куда медики прибыли по вызову прохожей.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Хронология дерзкого нападения
События разворачивались вечером на Татарском переулке. Местная жительница заметила у подъезда мужчину, лежавшего на земле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина вызвала скорую, надеясь помочь молодому человеку, однако реакция последнего была непредсказуемой.
Увидев врачей, киевлянин начал нецензурно ругаться. Агрессия быстро перешла в физическое насилие:
злоумышленник схватил женщину-парамедика за ногу;
нанес ей удары кулаком в бедро и живот;
после нападения фигурант пытался скрыться с места происшествия.
Задержание и ответственность
Участковые офицеры полиции сработали оперативно — нападавшего разыскали и задержали менее чем за полчаса. Им оказался местный житель, которому теперь придется отвечать за свои действия перед законом.
Дознаватели Шевченковского управления полиции уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).
«Это грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью и явным неуважением к обществу», — отмечают в полиции.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.
