Бил ногами вживот и ругался: в Киеве мужчина напал на врачей скорой, которые спасали ему жизнь

В Киеве 29-летний киевлянин совершил нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, куда медики прибыли по вызову прохожей.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Хронология дерзкого нападения

События разворачивались вечером на Татарском переулке. Местная жительница заметила у подъезда мужчину, лежавшего на земле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина вызвала скорую, надеясь помочь молодому человеку, однако реакция последнего была непредсказуемой.

Увидев врачей, киевлянин начал нецензурно ругаться. Агрессия быстро перешла в физическое насилие:

злоумышленник схватил женщину-парамедика за ногу;

нанес ей удары кулаком в бедро и живот;

после нападения фигурант пытался скрыться с места происшествия.

Задержание и ответственность

Участковые офицеры полиции сработали оперативно — нападавшего разыскали и задержали менее чем за полчаса. Им оказался местный житель, которому теперь придется отвечать за свои действия перед законом.

29-летний нападавший / © Полиция Киева

Дознаватели Шевченковского управления полиции уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

«Это грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью и явным неуважением к обществу», — отмечают в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.

