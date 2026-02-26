- Дата публикации
-
Категория
Киев
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин
Морозы отступают, но есть нюанс: прогноз погоды в Киеве 27 февраля
Морозы постепенно начали отступать – хотя ночью еще держится небольшой «минус».
В пятницу, 27 февраля, в Киеве ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. В течение ночи будет держаться «минусовая» температура.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В Киевской области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В столице ночью ожидается 4-6° мороза, а днем около 0°. На Киевщине ночью столбики термометров покажут 3-8° мороза, а днем от 2° до +3°.
