Киев
1268
1 мин

РФ ударила по Киеву: власти сообщили первые подробности атаки

Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками.

Елена Капник
Киев.

Киев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

К ночи 26 февраля российская армия нанесла удары по Киеву. В нескольких районах столицы произошло разрушение. Пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Оккупанты атаковали город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. В столице произошли сильнейшие взрывы. По данным властей, работала ПВО.

Что известно о последствиях атаки на Киев

В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Спасатели уже пожар локализовали.

В Печерском районе произошло возгорание в частном доме.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и возгорания.

Российская армия нанесла удары по Киеву посреди ночи 26 февраля.

Как сообщалось, ночью Россия совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину . В частности, россияне нанесли удары ракетами «Циркон», которые запустили из Крыма в направлении Киевской области. Под прицелом также находился Киев. В столице сирены звучали с 03:31 до 06:44. Снова тревогу объявили в 06:54.

1268
