- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1268
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Киеву: власти сообщили первые подробности атаки
Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками.
К ночи 26 февраля российская армия нанесла удары по Киеву. В нескольких районах столицы произошло разрушение. Пока информации о пострадавших нет.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Оккупанты атаковали город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. В столице произошли сильнейшие взрывы. По данным властей, работала ПВО.
Что известно о последствиях атаки на Киев
В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Спасатели уже пожар локализовали.
В Печерском районе произошло возгорание в частном доме.
Фото последствий
По данным ГСЧС, в результате российской атаки в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и возгорания.
Как сообщалось, ночью Россия совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину . В частности, россияне нанесли удары ракетами «Циркон», которые запустили из Крыма в направлении Киевской области. Под прицелом также находился Киев. В столице сирены звучали с 03:31 до 06:44. Снова тревогу объявили в 06:54.