РФ вдарила по Києву: влада повідомила перші подробиці атаки
Російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками.
Посеред ночі 26 лютого російська армія завдала ударів по Києву. У кількох районах столиці сталися руйнування. Наразі інформації про постраждалих немає.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Окупанти атакували місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. У столиці сталися сильні вибухи. За даними влади, працювала ППО.
Що відомо про наслідки атаки на Київ
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Рятувальники вже пожежу локалізували.
У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку.
Фото наслідків
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксовані пошкодження та займання.
Як повідомлялося, вночі Росія здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, росіяни завдали ударів ракетами «Циркон», які запустили з Криму у напрямку Київської області. Під прицілом також був Київ. У столиці сирени лунали від 03:31 до 06:44. Знову тривогу оголосили о 06:54.