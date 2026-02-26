ТСН у соціальних мережах

Київ
2964
1 хв

РФ вдарила по Києву: влада повідомила перші подробиці атаки

Російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред ночі 26 лютого російська армія завдала ударів по Києву. У кількох районах столиці сталися руйнування. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Окупанти атакували місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. У столиці сталися сильні вибухи. За даними влади, працювала ППО.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Рятувальники вже пожежу локалізували.

У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку.

Фото наслідків

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксовані пошкодження та займання.

Російська армія завдала ударів по Києву посеред ночі 26 лютого. / © ДСНС

Як повідомлялося, вночі Росія здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, росіяни завдали ударів ракетами «Циркон», які запустили з Криму у напрямку Київської області. Під прицілом також був Київ. У столиці сирени лунали від 03:31 до 06:44. Знову тривогу оголосили о 06:54.

2964
