У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відомо
Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища - ожеледицю.
У Києві 26 лютого очікуються складні погодні умови. Крім того, до столиці повернуться морози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Протягом дня у Києві буде хмарно та без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вранці на дорогах — ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. 26 лютого вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — попередили синоптики.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 3-5° морозу, а вдень очікується близько 0°. На Київщині температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень — від -2° до +3°.
Як повідомлялося, у Києві попередили про смертельну небезпеку на Дніпрі. Через підвищення температури водойми починають танути, а тому виходити на лід стає небезпечним. Тріщини на кризі — явна ознака, що ступати туди не варто.