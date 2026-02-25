У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відомо

Київ / © ТСН.ua

У Києві 26 лютого очікуються складні погодні умови. Крім того, до столиці повернуться морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у Києві буде хмарно та без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вранці на дорогах — ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. 26 лютого вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — попередили синоптики.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 3-5° морозу, а вдень очікується близько 0°. На Київщині температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень — від -2° до +3°.

Як повідомлялося, у Києві попередили про смертельну небезпеку на Дніпрі. Через підвищення температури водойми починають танути, а тому виходити на лід стає небезпечним. Тріщини на кризі — явна ознака, що ступати туди не варто.