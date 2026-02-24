Погода готує сюрприз: прогноз для Києва на 25 лютого

Київ / © УНІАН

Реклама

У середу, 25 лютого, в Києві дощитиме та триматиметься «плюс» — і вночі, і вдень.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці очікується хмарна погода, а також невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с.

Реклама

У Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть 0–2° тепла. У Київській області вночі та вдень від температура повітря буде від -2° до +3°.

Як повідомлялося, у Києві наземний електротранспорт не виходить на маршрути вже понад місяць. Рух тролейбусів і трамваїв відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі. Зараз у столиці щодня на маршрути виходить приблизно 96% наявних автобусів.