Погода готує сюрприз: прогноз для Києва на 25 лютого
Синоптики попередили про ожеледицю.
У середу, 25 лютого, в Києві дощитиме та триматиметься «плюс» — і вночі, і вдень.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У столиці очікується хмарна погода, а також невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с.
У Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть 0–2° тепла. У Київській області вночі та вдень від температура повітря буде від -2° до +3°.
Як повідомлялося, у Києві наземний електротранспорт не виходить на маршрути вже понад місяць. Рух тролейбусів і трамваїв відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі. Зараз у столиці щодня на маршрути виходить приблизно 96% наявних автобусів.