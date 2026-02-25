- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлен І уровень опасности: что известно
Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях - гололедице.
В Киеве 26 февраля ожидаются сложные погодные условия. Кроме того, в столицу вернутся морозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Киеве будет облачно и без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и утром на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киева. 26 февраля ночью и утром на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта», – предупредили синоптики.
В Киеве ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов мороза, а днем ожидается около 0 градусов. В Киевской области температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, а днем — от -2° до +3°.
Как сообщалось, в Киеве предупредили о смертельной опасности на Днепре. Из-за повышения температуры водоемы начинают таять, поэтому выходить на лед становится опасным. Трещины на льду — явный признак, что ступать туда не стоит.