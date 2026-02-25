В Киеве мужчина с ножом набросился на подростка у метро: порезал лицо (чувствительный контент)

Нож / © pixabay.com

Реклама

В Деснянском районе Киева произошло нападение на несовершеннолетнего. Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который во время внезапного конфликта нанес ножевые ранения 17-летнему юноше.

Об этом пишет прокуратура Киева.

Инцидент произошел в вечернее время недалеко от станции метро Черниговская. По данным следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и без очевидных причин спровоцировал словесную перепалку с подростком, который просто проходил мимо.

Реклама

Ситуация накалилась и переросла в физическое насилие с применением холодного оружия.

«Во время конфликта, используя канцелярский нож, мужчина нанес множественные резаные раны лица и порезал ухо парня. Эти порезы имеют признаки невосполнимого уничтожения лица», — сообщили в пресс-службе.

Резня в Киеве

Пострадавшего молодого человека оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. По информации врачей и правоохранителей, подросток находится на стационарном лечении.

Резня в Киеве

Сотрудники полиции задержали нападавшего вскоре после совершения преступления.

Реклама

«Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее непоправимое уничтожение лица. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет», — отмечают в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала 26-летнего дезертира, который в состоянии алкогольного опьянения совершил два жестоких нападения в Святошинском районе: напал с ножом на мужчину и женщину.