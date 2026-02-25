В Киеве предупредили о смертельной опасности на Днепре: что нужно знать

Лед / © pixabay.com

В Украине сейчас царит плюсовая температура , Днепр посредине уже расмерзается – там течение, льда нет. Учитывая это, украинцев предупредили об опасности.

Об этом пишет «Киев24».

Как проверить крепость льда

Специалисты напоминают, что крепость льда можно проверить по его цвету и покрытию:

ярко-синий — крепкий, но сейчас в Киеве участков с таким цветом льда вообще почти не осталось;

белый или мутный – опасен, ступать на него нельзя;

засыпанный снегом – коварный, потому что снег тает и провоцирует таяние льда.

«Сейчас уже все тает, уже начинается весна. Поэтому это очень небезопасно. Днепр где-то посередине уже не замерз, там течение, льда уже нет», — отметила она.

Есть также важные показатели количества людей и толщины льда для безопасного пребывания:

1 человек – 5 см;

до 5 человек – 15 см;

от 5 до 15 человек – 25 см.

Трещины на льду — явный признак, что ступать туда не стоит. Кроме того, берег гораздо быстрее тает. Зоны с камышом, течением, мостом или причалом также повышают риски.

Что делать, если провалились под лед

Если случилось так, что вы оказались в проруби, не паникуйте. Это приводит к излишним движениям, и вы теряете тепло.

«Надо откинуться назад, держаться за края проруби, опереться на спину и постепенно вылезать. Ползком возвращаться — по той дороге, по которой вы шли, потому что там крепость льда уже проверена», — сообщила лайфгард Анна Васильковская.

Напомним, ужасный инцидент произошел этой зимой — автомобиль с людьми провалился под лед . Одно тело без признаков жизни оперативно вытащили на поверхность. Поиски длугого человека, также находившегося в салоне, продолжались.

Как мы писали, зимой многие с удовольствием устраивают вечеринки, фотосессии и развлечения на Киевском море. Такие массовые собрания, акцентируют специалисты, имеют серьезные риски для жизни. Лед на водоеме может быть ненадежным после оттепелей, и скопление людей повышает вероятность провалиться под лед. Кроме того, отсутствие укрытий в случае воздушной тревоги делает людей беззащитными во время возможных атак. Организаторы таких мероприятий иногда не отменяют события даже после официальных запретов, что вызывает возмущение. Спасатели ГСЧС призвали киевлян воздержаться от такого «веселья» из-за реальной угрозы жизни. Они также напоминают основные правила безопасности на льду: проверять толщину льда, избегать тонких участков и не выходить на лед ночью.