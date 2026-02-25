У Києві попередили про смертельну небезпеку на Дніпрі: що треба знати

Крига / © pixabay.com

В Україні наразі панує плюсова температура, Дніпро посередині вже розмерзається — там течія, льоду немає. З огляду на це українців попередили про небезпеку.

Про це пише «КИЇВ24».

Як перевірити міцність льоду

Фахівці нагадують, що міцність льоду можна перевірити за його кольором та покриттям:

яскраво-синій — міцний, але нині у Києві ділянок із таким кольором льоду взагалі майже не залишилося;

білий або каламутний — небезпечний, ступати на нього не можна;

засипаний снігом — підступний, тому що сніг тане і провокує танення льоду.

«Зараз вже все тане, вже починається весна. Тому це дуже небечпечно. Дніпро десь посередині вже не замерзше, там течія, льоду вже немає», — зазначила вона.

Є також важливі показники щодо кількості людей і товщини льоду для безпечного перебування:

1 людина — 5 см;

до 5 людей — 15 см;

від 5 до 15 людей — 25 см.

Тріщини на кризі — явна ознака, що ступати туди не варто. Крім того, берег значно швидше тане. Зони з очеретом, течією, мостом або причалом також підвищують ризики.

Що робити, якщо провалилися під кригу

Якщо сталося так, що ви опинилися в ополонці, не панікуйте. Це спричиняє зайві рухи, і ви втрачате тепло.

«Треба відкинутися назад, триматися за краї ополонки, спертися на спину і поступово вилазити. Повзком вертатися — тією дорогою, якою ви йшли, тому що там міцність льоду вже перевірена», — повідомила лайфгард Анна Васильківська.

Нагадаємо, жахливий інцидент стався цієї зими — авто з людьми провалилося під кригу. Одне тіло без ознак життя оперативно витягли на поверхню. Пошуки длугої людини, яка також перебувала у салоні, тривали.

Як ми писали, взимку чимало людей із задоволенням влаштовують вечірки, фотосесії та розваги на Київському морі. Такі масові зібрання, акцентують фахівці, мають серйозні ризики для життя. Лід на водоймі може бути ненадійним після відлиг, і скупчення людей підвищує ймовірність провалитися під кригу. Крім того, відсутність укриттів у разі повітряної тривоги робить людей беззахисними під час можливих атак. Організатори таких заходів інколи не скасовують події, навіть після офіційних заборон, що викликає обурення. Рятувальники ДСНС закликали киян утриматися відтаких «веселощів» через реальну загрозу для життя. Вони також нагадують основні правила безпеки на кризі: перевіряти товщину льоду, уникати тонких ділянок і не виходити на лід уночі.