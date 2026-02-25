Когда киевлянам вернут привычные графики отключений света: прогноз гендиректора Yasno

Временные графики отключений света в Киеве будут действовать по меньшей мере до апреля

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается стабильно тяжелой из-за неравномерной возможности передачи энергии по разным районам. Сейчас в городе действуют временные «персонализированные» графики отключений, и спрогнозировать скорый возврат к привычным стабилизационным графикам пока невозможно.

Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в интервью "Укринформу".

Когда ждать классических графиков

По словам руководителя компании, ситуация осложняется тем, что значительная часть из более чем 12 тысяч многоквартирных домов столицы остается без теплоснабжения. Это накладывает дополнительные ограничения на распределение электроэнергии для жителей.

«Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля тяжело ожидать возвращения к этим графикам», - отметил Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что энергосистема страны продолжает находиться под постоянным прицелом российских атак, поэтому впереди еще много вызовов, в том числе из-за нестабильных погодных условий конца зимы.

Миллиардные долги и отключение неплательщиков

Еще одной серьезной проблемой для энергетиков является катастрофический рост задолженности за потребленную электроэнергию. Только по Киеву долг населения превышает 1,2 миллиарда гривен. При этом только за один месяц – январь 2026 года – сумма неуплат выросла на 224 миллиона гривен.

Около трети этой суммы формируют потребители, систематически не платящие за услуги более 30 дней. Компания постоянно общается с клиентами через сообщения и звонки, предлагая рассрочку для тех, кто оказался в беде. Однако злостных должников в конце концов отключают.

«Мы несколько раз пытаемся дозвониться, потом пишем по адресу бумажное предупреждение, затем передаем в сети. Электросети снова пишут бумажное предупреждение. Если нет никакой реакции, этот человек отключается от света», — пояснил директор Yasno.

Чтобы вернуть свет после такого жесткого шага придется не только погасить весь долг, но и дополнительно оплатить саму процедуру отключения и подключения, которая в Киеве в среднем стоит 4-5 тысяч гривен.

Отключение света будет продолжаться и весной

Ограничения электроснабжения в Украине сохранятся даже после потепления, ведь повреждения тепловых электростанций и подстанций очень значительны. Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной , хотя солнечная генерация и будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.

Ситуация может дополнительно усложниться с середины марта из-за начала активных ремонтных работ на энергетических объектах. В частности, планируется выведение сразу нескольких блоков атомных электростанций в долгосрочный и полноценный ремонт, что критически необходимо для их надежного функционирования в будущем.

Понимая, что враг не перестанет бить по инфраструктуре даже с наступлением тепла, украинское правительство начало заблаговременную подготовку к следующему отопительному сезону . Главная задача власти сейчас - сохранить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в общинах и обеспечить их готовность к новым атакам.

Областным администрациям поручили разработать четкие планы энергетической устойчивости регионов, основанные на усиленной защите критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации и установлении альтернативных источников питания. Каждая область должна оперативно составить перечень объектов для первоочередного обеспечения автономным питанием и просчитать необходимые финансовые ресурсы.