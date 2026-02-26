ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Морози відступають, але є нюанс: прогноз погоди в Києві на 27 лютого

Морози поступово почали відступати — хоча вночі ще тримається невеликий «мінус».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © УНІАН

У п’ятницю, 27 лютого, у Києві очікується мінлива хмарність. Опади малоймовірні. Протягом ночі ще триматиметься «мінусова» температура.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У Київській області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці вночі очікується 4-6° морозу, а вдень — близько 0°. На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть 3-8° морозу, а вдень від -2° до +3°.

Як повідомлялося, після трирічної «блокади» у Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери. Тривалий час ця територія перебувала під особливою охороною через судові чвари з російською церквою.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie