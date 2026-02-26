Морози відступають, але є нюанс: прогноз погоди в Києві на 27 лютого

Київ. / © УНІАН

У п’ятницю, 27 лютого, у Києві очікується мінлива хмарність. Опади малоймовірні. Протягом ночі ще триматиметься «мінусова» температура.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У Київській області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці вночі очікується 4-6° морозу, а вдень — близько 0°. На Київщині вночі стовпчики термометрів покажуть 3-8° морозу, а вдень від -2° до +3°.

