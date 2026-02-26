- Дата публикации
"Флажков понатыкали!": мужчина цинично рассмеялся из-за мемориала воинам на Майдане
Видео мужчины, посмеивавшегося над мемориалом погибшим бойцам в Киеве, вызвало волну возмущения в Сети.
В Киеве мужчина цинично посмеялся над Народным мемориалом, посвященным погибшим украинским воинам. Его разозлили так называемые «флажки» на Майдане Незалежности. Свои высказывания он обнародовал в соцсети.
Кадры человек обнародовал в Instagram .
Что известно о скандале с мемориалом на Майдане
Мужчина с ником igor_volokha продемонстрировал свое позорное отношение к памяти погибших украинских быйцев. Так, он записал видео, на котором находится на Майдане Незалежности. На кадрах он громко смеется и требует убрать украинские флаги по локации.
«Вася, это центр города! Что ты здесь понатыкал всяких флажков? Ты что тут свою же прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди здесь отдыхают», - сказал он.
Реакция Сети
Ребята, может соберемся съездим
Где найти тебя? Голова?!!
Я думаю, под его квартирой уже стоят
Голова, лучше в психушку прячься
Чертило… умоешься похлебкой, натянут на глобус… пigapaс…
Я надеюсь, это последнее его видео
Я понимаю, что шиза, но такое надо пресекать
Охота объявляется открытой
Ты живешь последнюю неделю
Жди, следующее видео сопли слюна в бетоне рылом!!!
Жмых обес***ий. Но у него вместо мозгов пластилин
Пользователи требуют срочной реакции СБУ и Нацполиции на инцидент. Ожидаем информацию от правоохранителей.
Ранее подобный инцидент произошел под Киевом. Так, в городе Бровары Киевской области группа подростков включила громкую музыку возле мемориала погибшим военным. Впечатляет, но те отказались выключить ее даже после замечания матери одного из павших Героев.