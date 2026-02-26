"Флажков понатыкали!": мужчина цинично рассмеялся из-за мемориала воинам на Майдане

Площадь Независимости

В Киеве мужчина цинично посмеялся над Народным мемориалом, посвященным погибшим украинским воинам. Его разозлили так называемые «флажки» на Майдане Незалежности. Свои высказывания он обнародовал в соцсети.

Что известно о скандале с мемориалом на Майдане

Мужчина с ником igor_volokha продемонстрировал свое позорное отношение к памяти погибших украинских быйцев. Так, он записал видео, на котором находится на Майдане Незалежности. На кадрах он громко смеется и требует убрать украинские флаги по локации.

«Вася, это центр города! Что ты здесь понатыкал всяких флажков? Ты что тут свою же прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди здесь отдыхают», - сказал он.

Реакция Сети

Ребята, может соберемся съездим

Где найти тебя? Голова?!!

Я думаю, под его квартирой уже стоят

Голова, лучше в психушку прячься

Чертило… умоешься похлебкой, натянут на глобус… пigapaс…

Я надеюсь, это последнее его видео

Я понимаю, что шиза, но такое надо пресекать

Охота объявляется открытой

Ты живешь последнюю неделю

Жди, следующее видео сопли слюна в бетоне рылом!!!

Жмых обес***ий. Но у него вместо мозгов пластилин

Пользователи требуют срочной реакции СБУ и Нацполиции на инцидент. Ожидаем информацию от правоохранителей.

Ранее подобный инцидент произошел под Киевом. Так, в городе Бровары Киевской области группа подростков включила громкую музыку возле мемориала погибшим военным. Впечатляет, но те отказались выключить ее даже после замечания матери одного из павших Героев.