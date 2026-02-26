ТСН в социальных сетях

Киев
10
2 мин

"Флажков понатыкали!": мужчина цинично рассмеялся из-за мемориала воинам на Майдане

Видео мужчины, посмеивавшегося над мемориалом погибшим бойцам в Киеве, вызвало волну возмущения в Сети.

Катерина Сердюк
Площадь Независимости

Площадь Независимости

В Киеве мужчина цинично посмеялся над Народным мемориалом, посвященным погибшим украинским воинам. Его разозлили так называемые «флажки» на Майдане Незалежности. Свои высказывания он обнародовал в соцсети.

Кадры человек обнародовал в Instagram .

Что известно о скандале с мемориалом на Майдане

Мужчина с ником igor_volokha продемонстрировал свое позорное отношение к памяти погибших украинских быйцев. Так, он записал видео, на котором находится на Майдане Незалежности. На кадрах он громко смеется и требует убрать украинские флаги по локации.

«Вася, это центр города! Что ты здесь понатыкал всяких флажков? Ты что тут свою же прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди здесь отдыхают», - сказал он.

Реакция Сети

  • Ребята, может соберемся съездим

  • Где найти тебя? Голова?!!

  • Я думаю, под его квартирой уже стоят

  • Голова, лучше в психушку прячься

  • Чертило… умоешься похлебкой, натянут на глобус… пigapaс…

  • Я надеюсь, это последнее его видео

  • Я понимаю, что шиза, но такое надо пресекать

  • Охота объявляется открытой

  • Ты живешь последнюю неделю

  • Жди, следующее видео сопли слюна в бетоне рылом!!!

  • Жмых обес***ий. Но у него вместо мозгов пластилин

Пользователи требуют срочной реакции СБУ и Нацполиции на инцидент. Ожидаем информацию от правоохранителей.

Ранее подобный инцидент произошел под Киевом. Так, в городе Бровары Киевской области группа подростков включила громкую музыку возле мемориала погибшим военным. Впечатляет, но те отказались выключить ее даже после замечания матери одного из павших Героев.

10
