- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 261
- Час на прочитання
- 2 хв
"Прапорців понатикували!": чоловік цинічно розсміявся через меморіал воїнам на Майдані
Відео чоловіка, який поглузував з меморіалі загиблим бійцям у Києві, викликало хвилю обурення у Мережі.
У Києві чоловік цинічно посміявся з Народного меморіалу, який присвячений загиблим українським воїнам. Його роздратували так звані «прапорці» на Майдані Незалежності. Свої висловлювання він оприлюднив у соцмережі.
Кадри чоловік оприлюдник в Instagram.
Що відомо про скандал з меморіалом на Майдані
Чоловік із ніком igor_volokha продемонстрував своє ганебне ставлення до пам’яты загиблих украънських быйцыв. Так, вын записав відео, на якому перебуває на Майдані Незалежності. На кадрах він гучно сміється і вимагає прибрати українські прапори з локації.
«Вася, це центр міста! Що ти тут понавтикав всяких прапорців?. Ти що тут свою ж**у прикриваєш? Давай прибирай звідси все, люди тут відпочивають», — сказав він.
Реакція Мережі
Хлопці, може зберемось зʼїздимо
Де тебе знайти? Голова?!!
Я гадаю, під його квартирою вже стоять
Голова, краще в психлікарню ховайся
Чортило… умиєшся юшкою, натягнуть на глобус … пigapaс…
Я сподіваюсь, це останне його відео
Я розумію, що шиза, але таке треба присікати
Полювання оголошується відкритим
Ти живеш останній тиждень
Чекай, наступне відео соплі слина в бетоні рилом!!!
Жмих обіс***ий. Та в нього замість мізків пластилін
Користувачі вимагають негайної реакції СБУ та Нацполіції на інцидент. Очікуємо на інформацію від правоохоронців.
Раніше подібний інцидент стався під Києвом. Так, у місті Бровари Київської області група підлітків увімкнула гучну музику біля меморіалу загиблим військовим. Вражає, але ті відмовилися вимкнути її навіть після зауваження матері одного з полеглих Героїв.