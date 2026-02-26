"Прапорців понатикували!": чоловік цинічно розсміявся через меморіал воїнам на Майдані

Майдан Незалежності

У Києві чоловік цинічно посміявся з Народного меморіалу, який присвячений загиблим українським воїнам. Його роздратували так звані «прапорці» на Майдані Незалежності. Свої висловлювання він оприлюднив у соцмережі.

Кадри чоловік оприлюдник в Instagram.

Що відомо про скандал з меморіалом на Майдані

Чоловік із ніком igor_volokha продемонстрував своє ганебне ставлення до пам’яты загиблих украънських быйцыв. Так, вын записав відео, на якому перебуває на Майдані Незалежності. На кадрах він гучно сміється і вимагає прибрати українські прапори з локації.

«Вася, це центр міста! Що ти тут понавтикав всяких прапорців?. Ти що тут свою ж**у прикриваєш? Давай прибирай звідси все, люди тут відпочивають», — сказав він.

Реакція Мережі

Хлопці, може зберемось зʼїздимо

Де тебе знайти? Голова?!!

Я гадаю, під його квартирою вже стоять

Голова, краще в психлікарню ховайся

Чортило… умиєшся юшкою, натягнуть на глобус … пigapaс…

Я сподіваюсь, це останне його відео

Я розумію, що шиза, але таке треба присікати

Полювання оголошується відкритим

Ти живеш останній тиждень

Чекай, наступне відео соплі слина в бетоні рилом!!!

Жмих обіс***ий. Та в нього замість мізків пластилін

Користувачі вимагають негайної реакції СБУ та Нацполіції на інцидент. Очікуємо на інформацію від правоохоронців.

Раніше подібний інцидент стався під Києвом. Так, у місті Бровари Київської області група підлітків увімкнула гучну музику біля меморіалу загиблим військовим. Вражає, але ті відмовилися вимкнути її навіть після зауваження матері одного з полеглих Героїв.