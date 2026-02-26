Бив ногами в живіт і лаявся: у Києві чоловік напав на лікарів швидкої, які рятували йому життя

Машина швидкої допомоги / © Поліція Києва

У Києві 29-річний киянин вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці, куди медики прибули за викликом перехожої.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Хронологія зухвалого нападу

Події розгорталися ввечері на провулку Татарському. Місцева мешканка помітила біля під’їзду чоловіка, який лежав на землі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка викликала «швидку», сподіваючись допомогти молодикові, проте реакція останнього була непередбачуваною.

Побачивши лікарів, киянин почав нецензурно лаятися. Агресія швидко перейшла у фізичне насильство:

зловмисник схопив жінку-парамедика за ногу;

завдав їй ударів кулаком у стегно та живіт;

після нападу фігурант намагався втекти з місця події.

Затримання та відповідальність

Дільничні офіцери поліції спрацювали оперативно — нападника розшукали та затримали менш ніж за пів години. Ним виявився місцевий мешканець, якому тепер доведеться відповідати за свої дії перед законом.

29-річний нападник / © Поліція Києва

Дізнавачі Шевченківського управління поліції вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство).

«Це грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю та явною неповагою до суспільства», — зазначають у поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.

