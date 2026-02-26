- Дата публікації
Бив ногами в живіт і лаявся: у Києві чоловік напав на лікарів швидкої, які рятували йому життя
Замість подяки – побиття. У столиці затримали чоловіка, який напав на бригаду швидкої, що прибула для надання йому медичної допомоги
У Києві 29-річний киянин вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці, куди медики прибули за викликом перехожої.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
Хронологія зухвалого нападу
Події розгорталися ввечері на провулку Татарському. Місцева мешканка помітила біля під’їзду чоловіка, який лежав на землі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка викликала «швидку», сподіваючись допомогти молодикові, проте реакція останнього була непередбачуваною.
Побачивши лікарів, киянин почав нецензурно лаятися. Агресія швидко перейшла у фізичне насильство:
зловмисник схопив жінку-парамедика за ногу;
завдав їй ударів кулаком у стегно та живіт;
після нападу фігурант намагався втекти з місця події.
Затримання та відповідальність
Дільничні офіцери поліції спрацювали оперативно — нападника розшукали та затримали менш ніж за пів години. Ним виявився місцевий мешканець, якому тепер доведеться відповідати за свої дії перед законом.
Дізнавачі Шевченківського управління поліції вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство).
«Це грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю та явною неповагою до суспільства», — зазначають у поліції.
Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.
