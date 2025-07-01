Увімкнули гучну музику біля меморіалу загиблим і нагрубіянили матері бійця: скандал з підлітками у Броварах

Меморіал на честь загиблих воїнів Броварської тероборони. Фото ілюстративне

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У місті Бровари під Києвом група підлітків увімкнули гучну музику біля меморіалу загиблим військовим, і відмовилася вимкнути навіть після зауваження матері одного з загиблих.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко з посиланням на розповідь цієї жінки.

За словами мера, група підлітків відпочивала біля інтерактивного «Меморіалу пам"яті». Підлітки вели себе гучно: увімкнули музику та спілкувалася на підвищених тонах між собою. Після того, як мама загиблого зробила зауваження, то почула від одного з підлітків, що його не цікавлять «якісь картинки» і він буде поводитися так, як хоче.

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«Мама Героя, який віддав життя за те, щоб ці діти могли далі жити на своїй землі, просить небагато — поваги та розуміння. Тому звертаюсь до батьків та педагогів. Будь ласка, пояснюйте дітям та молоді прості та вічні істини… Ми дорослі, ми маємо знайти вірні слова для своїх дітей. Щоб пам’ятали, якою ціною виборюється кожен сонячний ранок», — закликав міський голова.

Нагадаємо, що у Львові звільнили водія автобуса, який ігнорував хвилину мовчання та кричав на військового.