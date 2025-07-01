Включили громкую музыку возле мемориала погибшим и нагрубили матери бойца: скандал с подростками в Броварах

Мемориал в честь погибших воинов Броварской терробороны. Фото иллюстративное

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В городе Бровары под Киевом группа подростков включили громкую музыку возле мемориала погибшим военным, и отказалась выключить даже после замечания матери одного из погибших.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко со ссылкой на рассказ этой женщины.

По словам мэра, группа подростков отдыхала возле интерактивного «Мемориала памяти». Подростки вели себя громко: включили музыку и общалась на повышенных тонах между собой.

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«Мама Героя, отдавшего жизнь за то, чтобы эти дети могли дальше жить на своей земле, просит немногое — уважения и понимания. Поэтому обращаюсь к родителям и педагогам. Пожалуйста, объясняйте детям и молодые простые и вечные истины… Мы взрослые, мы должны найти верные слова для своих детей. Чтобы помнили, какой ценой достается каждое солнечное утро», — призвал городской голова.

Напомним, что во Львове уволили водителя автобуса, который игнорировал минуту молчания и кричал на военного.