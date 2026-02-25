"Золотая" автомойка: в Киеве работники похитили из багажника клиентки почти миллион гривен

В Киеве работники автомойки украли у клиентки миллион гривен сбережений. / © Полиция Киева

В Соломенском районе Киева полиция задержала двух работников автомойки, угнавших из автомобиля клиентки крупную сумму иностранной валюты. Злоумышленники присвоили более 24 тысяч долларов и евро, пока мыли машину.

Об этом сообщила полиция Киева.

По информации правоохранителей, потерпевшая обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денег из багажника своего авто. Выяснилось, что во время ночной воздушной тревоги женщина унесла из дома все сбережения и пережидала опасность в автомобиле на паркинге. Позже она оставила машину на мойку, не забрав деньги из багажника.

«Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое работников мойки — 29-летний и 33-летний мужчины. Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них. Так фигуранты забрали 22 500 долларов и 1 700 евро, которые впоследствии разделили между собой», — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что большую часть суммы удалось изъять и вернуть владелице, однако остальные задержанные успели потратить на собственные нужды.

«Фигуранты сообщены о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения. Это предусматривает суровое наказание — до восьми лет заключения», — отметили в полиции Киева.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается следствие под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.

Напомним, в Киеве разоблачили и задержали двух молодых людей — 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, работавших на российские спецслужбы. Они подожгли три автомобиля Tesla в Святошинском районе столицы.

А в Деснянском районе Киева произошло нападение на несовершеннолетнего.