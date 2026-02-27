В метро Киева умер мужчина: что известно

В подземке произошла трагедия / © УНИАН

В Киеве на станции метро «Позняки» умер мужчина. В Сети появились фото, где видно, что тело лежит на скамейке завернутое в пакет, рядом работают полицейские и медики.

В полиции «Киевского метрополитена» рассказали, что на станции метро «Позняки» умер пассажир.

Пока неизвестно — зашел ли мужчина на станцию или прибыл поездом на платформу. Мужчину пытались спасти. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

«Умерший — дедушка 1946 года рождения. Ему стало плохо на перроне станции. Предварительно, по словам медиков, оторвался тромб», — сообщили ТСН.ua в полиции.

Окончательно причина смерти мужчины будет установлена после проведения экспертизы.

