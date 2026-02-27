- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 513
- Время на прочтение
- 1 мин
В метро Киева умер мужчина: что известно
В полиции рассказали, что произошло на перроне станции метро в Киеве.
В Киеве на станции метро «Позняки» умер мужчина. В Сети появились фото, где видно, что тело лежит на скамейке завернутое в пакет, рядом работают полицейские и медики.
В полиции «Киевского метрополитена» рассказали, что на станции метро «Позняки» умер пассажир.
Пока неизвестно — зашел ли мужчина на станцию или прибыл поездом на платформу. Мужчину пытались спасти. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
«Умерший — дедушка 1946 года рождения. Ему стало плохо на перроне станции. Предварительно, по словам медиков, оторвался тромб», — сообщили ТСН.ua в полиции.
Окончательно причина смерти мужчины будет установлена после проведения экспертизы.
