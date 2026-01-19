Возле метро в Киеве умер мужчина: действительно ли трагедия произошла из-за гололеда

Гололед ни при чем: полиция назвала истинную причину смерти мужчины возле метро "Демеевская" / © Украинское фото

Утром 19 января в столичных телеграмм-каналах появилась информация о гибели мужчины вблизи станции метро «Демеевская» в Киеве. Сообщалось, что мужчина якобы поскользнулся из-за гололеда и от полученной травмы погиб на месте.

В то же время полиция Киева уточнила, что информация о гибели мужчины из-за гололедицы возле метро «Демеевская» не соответствует действительности. Что же произошло на самом деле, пишет ТСН.ua.

Правоохранители рассказали, что сегодня, около 8 часов утра в полицию поступило сообщение от врачей, о смерти пожилого мужчины. Тело погибшего обнаружили прохожие недалеко от станции метро в Голосеевском районе.

Правоохранители установили личность умершего — им оказался 73-летний местный житель. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было.

Тело киевлянина направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что смерть мужчины наступила в результате сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

По данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «Естественная смерть».

