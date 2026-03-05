У Києві перевірили міст Патона: чи безпечно ним їздити

Міст Патона

Реклама

Міст імені Патона у Києві залишається відкритим для руху транспорту, проте водіям необхідно суворо дотримуватися встановлених вагових та швидкісних лімітів. Таке рішення ухвалили фахівці за результатами технічного обстеження споруди.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Правила для водіїв на мосту Патона

Наразі на мосту продовжують діяти правила, запроваджені ще у 2020 році для зниження навантаження на конструкції:

Реклама

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн .

для одиночних авто — до 17 тонн , для транспортів у колоні — до 10 тонн .

зберігається схема 2+3 (дві смуги в напрямку лівого берега, три — у бік правого). Рух крайніми смугами залишається заблокованим водоналивними бар’єрами.

Стан мосту Патона та результати перевірки

Як повідомили у КМДА, технічне обстеження, проведене минулого року, підтвердило, що споруду можна використовувати й надалі за умови виконання першочергових заходів з утримання. Фахівці здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану об’єкта.

За останні п’ять років дорожники провели низку підтримувальних робіт:

очищення головних балок та ремонт деформаційних швів;

укріплення перил, гранітних парапетів та демонтаж аварійного оздоблення колон;

ямковий ремонт покриття та заливку тріщин.

У КМДА наголошують, що «Київавтошляхміст» забезпечує цілодобовий контроль за мостом у межах наявних ресурсів, аби гарантувати безпеку пересування.

Зауважимо, що міст імені Патона — унікальна 1,5-кілометрова споруда через Дніпро, що увійшла в історію як перший суцільнозварний міст планети. Його названо на честь творця та ідейного натхненника — академіка Євгена Патона.

Реклама

Міст Патона — що відомо

Нагадаємо, раніше фахівці виявили корозію всіх конструкцій мосту. Ситуація настільки критична, що науковці НАН України вже не натякають, а відкрито кричать про загрозу катастрофи. Споруда, яка пам’ятає ще повоєнну відбудову, досягла своєї граничної межі.

Окрім цього, у Мережі активно обговорювали правила проїзду аварійним мостом Патона у Києві.

Тоді Київська міська державна адміністрація повідомила, що не готувала та не оприлюднювала ці матеріали. Поширена інформація є фейком.