У Києві дитина загинула через падіння з висоти: що відомо про трагедію

Трагічне падіння дитини з висоти в Києві

У Києві через падіння з висоти загинула дитина. Трагедія сталася на вулиці Михайла Донця у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомили місцеві пабліки.

«Дитина випала з загального балкона підʼїзду, який не є закритим. За словами очевидців, взимку плитка на балконах дуже слизька навіть для дорослих у зимовому взутті. Раніше мешканці вже звертали на це увагу», — йдеться в повідомленні.

Як з’ясував ТСН.ua, загинув хлопчик 10 років, який попередньо впав з парапету на 19 поверсі багатоповерхівки.

У поліції Києва кажуть, що наразі з’ясовують усі обставини трагедії, попередня версія загибелі — самогубство. Водночас у Мережі вказують на слизьку плитку на загальних балконах будинку.

