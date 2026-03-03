ТСН у соціальних мережах

Київ
34
2 хв

Посадовець ТЦК на Київщині попався на хабарі: що і за скільки він "вирішував"

За «винагороду» працівник ТЦК допомагав чоловікам зніматися з розшуку, оформлювати бронювання і не тільки.

Ірина Лаб'як
На Київщині затримали посадовця ТЦК, який за хабарі вирішував мобілізаційні питання

На Київщині затримали посадовця ТЦК, який за хабарі вирішував мобілізаційні питання / © Національна поліція України

Поліція викрила посадовця районного ТЦК та СП в Київській області, який за 4000 дол. обіцяв «вирішення» питань з мобілізацією. Фігуранту вже оголошено підозру, йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомила Національна поліція України.

На Київщині правоохоронці викрили та затримали виконувача обов’язків начальника відділу одного з районних ТЦК регіону.

За версією слідства, чиновник за 4000 дол. обіцяв сприяти чоловікам призовного віку у вирішенні питань, пов’язаних із ТЦК. Зокрема, це стосувалося:

  • зняття з розшуку,

  • внесення змін до військово-облікових даних,

  • проходження військово-лікарської комісії,

  • оформлення бронювання на підприємствах критичної інфраструктури.

Надалі це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації або навіть бути знятим з військового обліку.

Оперативники разом із ДБР у Києві 23 лютого затримали посадовця у процесуальному порядку. Під час затримання у фігуранта вилучили 4000 дол., які, за даними слідства, були отримані як хабар.

Наразі посадовцю ТЦК оголосили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди і обрали запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

На Київщині затримали посадовця ТЦК, який за хабарі вирішував мобілізаційні питання / © Національна поліція України

До слова, раніше в Одесі ДБР затримало двох патрульних, які вимагали від водіїв хабарі за те, аби їх не доправляли до ТЦК. Поліцейські зупиняли авто і пропонували «відкупитися» за суму від 2000 дол. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

