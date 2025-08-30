У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало

Киянин випав з вікна / © із соцмереж

У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Подія трапилася у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Дніпровського району, після падіння з висоти, людина залишилась живою.

«Чоловік — місцевий мешканець. Йому 36 років. Він вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі. Наразі чоловіка ушпиталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини», — розповіли у поліції Дніпровського району.

Чоловік отримав травми після падіння

Там додають, що слідчі встановлюють всі обставини події. Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства — не хотів жити. Що саме стало причиною — з’ясовують слідчі.

До речі, потерпілий приземлився на чужий автомобіль та пошкодив його. Але автіка врятувала йому життя.

