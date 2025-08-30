- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 550
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
Киянин вирішив накласти на себе руки, поліція наразі з’ясовує всі обставини та причини вчинку.
У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Подія трапилася у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській.
Як розповіли ТСН.ua у поліції Дніпровського району, після падіння з висоти, людина залишилась живою.
«Чоловік — місцевий мешканець. Йому 36 років. Він вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі. Наразі чоловіка ушпиталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини», — розповіли у поліції Дніпровського району.
Там додають, що слідчі встановлюють всі обставини події. Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства — не хотів жити. Що саме стало причиною — з’ясовують слідчі.
До речі, потерпілий приземлився на чужий автомобіль та пошкодив його. Але автіка врятувала йому життя.
Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випала 4-річна дитина. Поліція підтвердила загибель.