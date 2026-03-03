- Дата публикации
В Киеве ребенок погиб из-за падения с высоты: что известно о трагедии
В Соломенском районе Киева произошла трагедия: 10-летний мальчик погиб после падения с 19-го этажа многоэтажки.
В Киеве из-за падения с высоты погиб ребенок. Трагедия произошла на улице Михаила Донца в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщили местные паблики.
«Ребенок выпал с общего балкона подъезда, который не закрыт. По словам очевидцев, зимой плитка на балконах очень скользкая даже для взрослых в зимней обуви. Ранее жители уже обращали на это внимание», — говорится в сообщении.
Как выяснил ТСН.ua, погиб мальчик 10-ти лет, предварительно упавший с парапета на 19 этаже многоэтажки.
В полиции Киева говорят, что выясняют все обстоятельства трагедии, предварительная версия гибели — самоубийство. В то же время в Сети указывают на скользкую плитку на общих балконах дома.
Ранее сообщалось, что в Киеве из окна высотки выпал местный житель. От страшного удара по конструкции балкона тело человека буквально разрезало пополам.