ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
439
Время на прочтение
1 мин

В Киеве ребенок погиб из-за падения с высоты: что известно о трагедии

В Соломенском районе Киева произошла трагедия: 10-летний мальчик погиб после падения с 19-го этажа многоэтажки.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Трагическое падение ребенка с высоты в Киеве

Трагическое падение ребенка с высоты в Киеве

В Киеве из-за падения с высоты погиб ребенок. Трагедия произошла на улице Михаила Донца в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщили местные паблики.

«Ребенок выпал с общего балкона подъезда, который не закрыт. По словам очевидцев, зимой плитка на балконах очень скользкая даже для взрослых в зимней обуви. Ранее жители уже обращали на это внимание», — говорится в сообщении.

Как выяснил ТСН.ua, погиб мальчик 10-ти лет, предварительно упавший с парапета на 19 этаже многоэтажки.

В полиции Киева говорят, что выясняют все обстоятельства трагедии, предварительная версия гибели — самоубийство. В то же время в Сети указывают на скользкую плитку на общих балконах дома.

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна высотки выпал местный житель. От страшного удара по конструкции балкона тело человека буквально разрезало пополам.

Дата публикации
Количество просмотров
439
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie