В Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина: детали трагедии
На Оболони из окна выпал мужчина: полиция устанавливает причины трагедии.
В Киеве из окна высотки на улице Левко Лукьяненко (Оболонский район) выпал местный житель.
Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
По словам правоохранителей, погибший, предварительно 34-летний мужчина, выпал с 12-13 этажа многоэтажки. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева 10-летний мальчик погиб после падения с 19 этажа многоэтажки.