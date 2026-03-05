ТСН в социальных сетях

В Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина: детали трагедии

На Оболони из окна выпал мужчина: полиция устанавливает причины трагедии.

Александр Марущак
Фото иллюстративное

В Киеве из окна высотки на улице Левко Лукьяненко (Оболонский район) выпал местный житель.

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

По словам правоохранителей, погибший, предварительно 34-летний мужчина, выпал с 12-13 этажа многоэтажки. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

/ © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева 10-летний мальчик погиб после падения с 19 этажа многоэтажки.

