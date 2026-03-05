В Киеве проверили мост Патона: безопасно ли им ездить

Мост Патона

Реклама

Мост имени Патона в Киеве остается открытым для движения транспорта, однако водителям необходимо строго соблюдать установленные весовые и скоростные лимиты. Такое решение было принято специалистами по результатам технического обследования сооружения.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Правила для водителей на мосту Патона

На мосту продолжают действовать правила, введенные еще в 2020 году для снижения нагрузки на конструкции:

Реклама

запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн .

для одиночных авто — до 17 тонн , для транспортов в колонне — до 10 тонн .

сохраняется схема 2+3 (две полосы в направлении левого берега, три — в сторону правого). Движение по крайним полосам остается заблокированным водоналивными барьерами.

Состояние моста Патона и результаты проверки

Как сообщили в КГГА, техническое обследование, проведенное в прошлом году, подтвердило, что сооружение можно использовать и дальше при условии выполнения первоочередных мер по содержанию. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг изменений технического состояния объекта.

За последние пять лет дорожники провели ряд поддерживающих работ:

очистка главных балок и ремонт деформационных швов;

укрепление перил, гранитных парапетов и демонтаж аварийной отделки колонн;

ямочный ремонт покрытия и заливку трещин.

В КГГА подчеркивают, что «Киевавтодоргород» обеспечивает круглосуточный контроль за мостом в пределах имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить безопасность передвижения.

Отметим, что мост имени Патона — уникальное 1,5-километровое сооружение через Днепр, вошедшее в историю как первый цельносварный мост планеты. Он назван в честь творца и идейного вдохновителя — академика Евгения Патона.

Реклама

Мост Патона — что известно

Напомним, ранее специалисты обнаружили коррозию всех конструкций моста. Ситуация настолько критична, что ученые НАН Украины уже не намекают, а открыто кричат об угрозе катастрофы. Сооружение, которое помнит еще послевоенное восстановление, достигло своего предельного предела.

Кроме того, в Сети активно обсуждали правила проезда аварийным мостом Патона в Киеве.

Тогда Киевская городская государственная администрация сообщила, что не готовила и не обнародовала эти материалы. Распространенная информация является фейком.