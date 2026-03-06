- Дата публикации
От мороза ночью до тепла днем: какой будет погода в Киеве 7 марта
В Киеве ожидается сухая, но не солнечная погода.
В субботу, 7 марта, в Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха повысилась на несколько градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В субботу в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве температура воздуха ночью будет от 0° до 2° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 6-8° тепла.
В Киевской области ночью температура будет 0-5° мороза, а днем 3-8° тепла.
