Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

От мороза ночью до тепла днем: какой будет погода в Киеве 7 марта

В Киеве ожидается сухая, но не солнечная погода.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © УНИАН

В субботу, 7 марта, в Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха повысилась на несколько градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве температура воздуха ночью будет от 0° до 2° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 6-8° тепла.

В Киевской области ночью температура будет 0-5° мороза, а днем 3-8° тепла.

Как сообщалось, в Киеве «протекает» метро - на некоторых станциях появляются мокрые пятна и локальные протечки. В то же время в метрополитене подчеркивают, что движение поездов и перевозка пассажиров остаются безопасными, а подобные явления — это особенность подземных сооружений.

