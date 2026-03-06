- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве "протекает" метро: что происходит и безопасно ли сейчас ездить - предупреждение КГГА
В Киеве на некоторых станциях метро появляются мокрые участки из-за повышения грунтовых вод.
На станциях метрополитена в Киеве появляются мокрые пятна и локальные протечки.
Об этом отметили в Киевском метрополитене и КГГА.
Там пояснили, что большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в том числе с грунтовыми водами. При осадках или таянии снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага.
Все очаги влаги находятся под постоянным контролем специалистов, заверили в КГГА. Протекание устраняется в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий.
Есть ли опасность для пассажиров
В метрополитене отмечают, что движение поездов и перевозка пассажиров остаются безопасными. Подобные явления — распространенная особенность подземных сооружений в мире.
Также на некоторых станциях, в частности Ипподром, могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке. Это необходимо для проветривания и проверки конструкций.
Происшествия в метро Киева — последние новости
Напомним, ранее речь шла о затопленном переходе возле станции «Харьковская» в Дарницком районе Киева. На отдельных участках уровень воды достигает 20 см, что значительно усложняет движение пешеходов. На место тогда прибыли городские коммунальные службы, которые откачивали воду с помощью спецтехники и очищали лихорадки для возобновления работы канализации.
Как ранее объяснили коммунальщики, резкое потепление повлекло за собой проблемы и на дорогах. В Деснянском районе талыми водами затопило улицу Академика Кухаря, из-за чего водители вынуждены объезжать глубокие лужи по тротуарам.
Кроме затоплений в Киеве зафиксировано падение частей потолка на нескольких станциях метро.
В частности, пострадали Теремки (синяя линия). Там произошел обвал подвесного потолка около полуночи 15 февраля.
Также станция метро «Черниговская» (красная линия) подверглась локальной отслойке части штукатурки потолка около того же дня.
По информации Киевского метрополитена, инциденты произошли из-за сложных погодных условий: перепадов температуры от минусовой до плюсовой и сильных осадков. Места падения оперативно огородили, проведен визуальный и инструментальный осмотр, а станции работают в обычном режиме. К счастью, пострадавших не было.