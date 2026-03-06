В Киеве "протекает" метро: что происходит и безопасно ли сейчас ездить - предупреждение КГГА

метро Киева / © ТСН

На станциях метрополитена в Киеве появляются мокрые пятна и локальные протечки.

Об этом отметили в Киевском метрополитене и КГГА.

Там пояснили, что большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в том числе с грунтовыми водами. При осадках или таянии снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага.

Все очаги влаги находятся под постоянным контролем специалистов, заверили в КГГА. Протекание устраняется в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий.

Есть ли опасность для пассажиров

В метрополитене отмечают, что движение поездов и перевозка пассажиров остаются безопасными. Подобные явления — распространенная особенность подземных сооружений в мире.

Также на некоторых станциях, в частности Ипподром, могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке. Это необходимо для проветривания и проверки конструкций.

Происшествия в метро Киева — последние новости

Напомним, ранее речь шла о затопленном переходе возле станции «Харьковская» в Дарницком районе Киева. На отдельных участках уровень воды достигает 20 см, что значительно усложняет движение пешеходов. На место тогда прибыли городские коммунальные службы, которые откачивали воду с помощью спецтехники и очищали лихорадки для возобновления работы канализации.

Как ранее объяснили коммунальщики, резкое потепление повлекло за собой проблемы и на дорогах. В Деснянском районе талыми водами затопило улицу Академика Кухаря, из-за чего водители вынуждены объезжать глубокие лужи по тротуарам.

Кроме затоплений в Киеве зафиксировано падение частей потолка на нескольких станциях метро.

В частности, пострадали Теремки (синяя линия). Там произошел обвал подвесного потолка около полуночи 15 февраля.

На перрон станции на красной линии в метро упала часть кровель / © Фото из открытых источников

Также станция метро «Черниговская» (красная линия) подверглась локальной отслойке части штукатурки потолка около того же дня.

По информации Киевского метрополитена, инциденты произошли из-за сложных погодных условий: перепадов температуры от минусовой до плюсовой и сильных осадков. Места падения оперативно огородили, проведен визуальный и инструментальный осмотр, а станции работают в обычном режиме. К счастью, пострадавших не было.