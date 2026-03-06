- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Не заметила инфаркт: врача в Киеве будут судить за смерть пациентки
Через несколько часов после осмотра врачом пациентка умерла, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная инфарктом миокарда.
В Киеве врача подозревают в смерти пациентки из-за недиагностированного инфаркта.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.
Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении врачу одной из коммунальных больниц столицы. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.
Обстоятельства трагедии
По данным следствия, 61-летняя киевлянка проходила стационарное лечение в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Во время пребывания в больнице состояние женщины ухудшилось.
Первый осмотр: после того, как пациентке стало плохо, ее осмотрел дежурный врач.
Критическое состояние: через некоторое время женщина начала терять сознание, и ее осмотрели повторно.
Роковая ошибка: несмотря на симптомы, врач не диагностировал у пациентки острый инфаркт, из-за чего женщине не было предоставлено необходимой экстренной помощи.
Через несколько часов после осмотра пациентка скончалась. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная инфарктом миокарда.
Правовая оценка
Экспертиза подтвердила, что фатальных последствий можно было избежать при своевременном установлении правильного диагноза.
Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного. Санкция статьи предусматривает наказание от лишения права занимать определенные должности до ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Чернигове женщина умерла после визита к косметологу.