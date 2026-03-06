ТСН в социальных сетях

Не заметила инфаркт: врача в Киеве будут судить за смерть пациентки

Через несколько часов после осмотра врачом пациентка умерла, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная инфарктом миокарда.

Инцидент в больнице

В Киеве врача подозревают в смерти пациентки из-за недиагностированного инфаркта.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении врачу одной из коммунальных больниц столицы. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.

Обстоятельства трагедии

По данным следствия, 61-летняя киевлянка проходила стационарное лечение в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Во время пребывания в больнице состояние женщины ухудшилось.

  • Первый осмотр: после того, как пациентке стало плохо, ее осмотрел дежурный врач.

  • Критическое состояние: через некоторое время женщина начала терять сознание, и ее осмотрели повторно.

  • Роковая ошибка: несмотря на симптомы, врач не диагностировал у пациентки острый инфаркт, из-за чего женщине не было предоставлено необходимой экстренной помощи.

Через несколько часов после осмотра пациентка скончалась. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная инфарктом миокарда.

Правовая оценка

Экспертиза подтвердила, что фатальных последствий можно было избежать при своевременном установлении правильного диагноза.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного. Санкция статьи предусматривает наказание от лишения права занимать определенные должности до ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Чернигове женщина умерла после визита к косметологу.

