Не заметила инфаркт: врача в Киеве будут судить за смерть пациентки

Инцидент в больнице

Реклама

В Киеве врача подозревают в смерти пациентки из-за недиагностированного инфаркта.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении врачу одной из коммунальных больниц столицы. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.

Реклама

Обстоятельства трагедии

По данным следствия, 61-летняя киевлянка проходила стационарное лечение в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Во время пребывания в больнице состояние женщины ухудшилось.

Первый осмотр: после того, как пациентке стало плохо, ее осмотрел дежурный врач.

Критическое состояние: через некоторое время женщина начала терять сознание, и ее осмотрели повторно.

Роковая ошибка: несмотря на симптомы, врач не диагностировал у пациентки острый инфаркт, из-за чего женщине не было предоставлено необходимой экстренной помощи.

Через несколько часов после осмотра пациентка скончалась. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная инфарктом миокарда.

Правовая оценка

Экспертиза подтвердила, что фатальных последствий можно было избежать при своевременном установлении правильного диагноза.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного. Санкция статьи предусматривает наказание от лишения права занимать определенные должности до ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.

Реклама

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Чернигове женщина умерла после визита к косметологу.