В Києві "протікає" метро: що відбувається та чи безпечно зараз їздити - попередження КМДА

метро Києва / © ТСН

На станціях метрополітену в Києві проявляються мокрі плями та локальні протікання.

Про це зазначили в Київському метрополітені та КМДА.

Там пояснили, що більшість станцій є підземними і взаємодіють із навколишнім середовищем, зокрема з ґрунтовими водами. Під час опадів або танення снігу їхній рівень підвищується, тому в окремих місцях може з’являтися волога.

Всі осередки вологи перебувають під постійним контролем фахівців, запевнили в КМДА. Протікання усувають у межах поточного утримання та планових ремонтів із застосуванням сучасних матеріалів і технологій.

Чи є небезпека для пасажирів

У метрополітені наголошують, що рух поїздів та перевезення пасажирів залишаються безпечними. Подібні явища — поширена особливість підземних споруд у світі.

Також на деяких станціях, зокрема «Іподром», можуть тимчасово відкривати технічні отвори в підвісній стелі. Це необхідно для провітрювання та перевірки конструкцій.

Надзвичайні події в метро Києва — останні новини

Нагадаємо раніше йшлося про затоплений перехід біля станції «Харківська» у Дарницькому районі Києва. На окремих ділянках рівень води сягає 20 см, що значно ускладнює рух пішоходів. На місце тоді прибули міські комунальні служби, які відкачували воду за допомогою спецтехніки та очищували зливостоки для відновлення роботи каналізації.

Як раніше пояснили комунальники, різке потепління спричинило проблеми і на дорогах. У Деснянському районі талими водами затопило вулицю Академіка Кухаря, через що водії змушені об’їжджати глибокі калюжі тротуарами.

Окрім затоплень, у Києві зафіксовано падіння частин стелі на кількох станціях метро.

Зокрема, постраждали «Теремки» (синя лінія). Там стався обвал підвісної стелі близько опівночі 15 лютого.

На перон станції на червоній лінії у метро впала частина покрівл / © Фото з відкритих джерел

Також станція метро «Чернігівська» (червона лінія) зазнала локального відшарування частини штукатурки стелі близько того ж дня.

За інформацією Київського метрополітену, інциденти сталися через складні погодні умови: перепади температури від мінусової до плюсової та сильні опади. Місця падіння оперативно огородили, проведено візуальний та інструментальний огляд, а станції працюють у звичайному режимі. На щастя, постраждалих не було.