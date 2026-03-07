- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 577
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной удар по Киеву: власти сообщили о пострадавших
Во время атаки в столице поврежден объект инфраструктуры. Тысячи домов снова без тепла.
Этой ночью российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. Есть травмированные местные жители.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
«Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двое из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте», — отметил городской голова.
Напомним, ночью 7 марта армия РФ ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы.
В результате атаки и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.