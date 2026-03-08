ТСН в социальных сетях

В центре Киева обрушился потолок в подземном переходе (видео)

На Лукьяновке произошел обвал потолка в подземном переходе. В КГГА сообщили, что пострадавших нет, обстоятельства устанавливают.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В центре Киева обрушился потолок в подземном переходе (видео)

В Киеве коммунальные службы проверяют подземный переход на Лукьяновке после обвала Фото иллюстративное / © Архів

На Лукьяновке в Шевченковском районе Киева рухнула часть потолка в подземном переходе. На место происшествия выехали коммунальные службы, чтобы установить причины инцидента.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua со ссылкой на КГГА.

По предварительной информации, обрушение произошло в подземном переходе вблизи станции метро «Лукьяновская». Специалисты проводят осмотр конструкций и устанавливают обстоятельства, которые могли привести к повреждению перекрытия.

В КГГА отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Коммунальные службы работают на месте и оценивают состояние перехода, чтобы определить дальнейшие шаги по устранению последствий и обеспечению безопасности пешеходов.

Специалисты также должны установить, требуется ли переход к дополнительному ремонту или временному ограничению доступа для людей.

Напомним, ранее речь шла о мокрых пятнах и локальных протеканиях, которые проявляются на станциях метрополитена в Киеве. В КГГА даже сделали предупреждение пассажирам.

Также в столице зафиксировано падение частей потолка на нескольких станциях. В частности, пострадали Теремки киевского метро. Там произошел обвал подвесного потолка в конце зимы.

