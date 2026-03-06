Не помітила інфаркт: лікарку в Києві судитимуть за смерть пацієнтки

Інцидент у лікарні

У Києві лікарку підозрюють у смерті пацієнтки через недіагностований інфаркт.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру лікарці однієї з комунальних лікарень столиці. Медика звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Обставини трагедії

За даними слідства, 61-річна киянка проходила стаціонарне лікування у психіатричному відділенні медичного закладу. Під час перебування у лікарні стан жінки погіршився.

Перший огляд: після того як пацієнтці стало зле, її оглянув черговий лікар.

Критичний стан: за деякий час жінка почала непритомніти, і її оглянули повторно.

Фатальна помилка: попри симптоми, лікарка не діагностувала у пацієнтки гострий інфаркт, через що жінці не було надано необхідної екстреної допомоги.

За кілька годин після огляду пацієнтка померла. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, зумовлена інфарктом міокарда.

Правова оцінка

Експертиза підтвердила, що фатальних наслідків можна було уникнути за умови своєчасного встановлення правильного діагнозу.

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Санкція статті передбачає покарання від позбавлення права обіймати певні посади до обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі триває досудове розслідування.

