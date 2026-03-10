- Дата публикации
В центре Киева обрушился потолок в подземном переходе: что известно о последствиях
Сильные морозы и резкое потепление привели к обвалу потолка в оживленном подземном переходе столицы.
В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке. Там обрушилась часть штукатурного слоя потолка.
Об этом сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Инцидент произошел 8 марта в переходе на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой. По информации городских властей, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Главной причиной разрушения специалисты называют сложные и нестабильные погодные условия, которые наблюдались в столице в последнее время.
«Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего стремительного потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой», — объяснили природу обвала в КГГА.
Сразу после сообщения об обвале на место происшествия оперативно выехали коммунальные службы. Работники убрали все поврежденные элементы, упавшие на пешеходную зону, а также превентивно обстукали соседние участки потолка, которые могли представлять потенциальную опасность для прохожих.
В настоящее время городские специалисты проводят детальное инструментальное обследование несущих и декоративных конструкций перехода. Только после полного анализа ситуации и заключения экспертов будут определены объемы и сроки проведения дальнейших ремонтных работ на этой локации.
Происшествия в Киеве — последние новости
Напомним, в Киеве на некоторых станциях метрополитена периодически фиксируют мокрые пятна и локальные протечки. В Киевском метрополитене и КГГА объясняют, что это связано с особенностями подземных сооружений и взаимодействием станций с окружающей средой.
Большинство станций столичного метро расположены под землей и контактируют с грунтовыми водами. Во время сильных осадков или таяния снега их уровень может повышаться, поэтому в отдельных местах появляется влага.
В городской администрации уверяют, что все очаги протекания находятся под постоянным контролем специалистов. Влагу устраняют в рамках текущего содержания инфраструктуры и плановых ремонтных работ с использованием современных материалов и технологий.
В метрополитене также отмечают, что такие явления типичны для подземных транспортных систем во многих странах мира и не влияют на безопасность перевозок. Движение поездов и работа станций производятся в штатном режиме.
Кроме того, на отдельных станциях, в частности Ипподром, иногда временно открывают технические отверстия в подвесном потолке. Это делается для проветривания и технического осмотра конструкций.
Кроме затоплений, в Киеве зафиксировано падение частей потолка на нескольких станциях метро. В частности, пострадали «Теремки» (синяя линия). Там произошел обвал подвесного потолка.