В Киеве пропала вода в четырех районах: подробности
Специалисты «Киевводоканала» уже работают на местах по стабилизации ситуации и восстановлению нормального давления в сетях.
Из-за аварийного отключения электроэнергии со стороны компании ДТЭК произошло обесточивание ряда объектов «Киевводоканала». Это привело к перебоям с водоснабжением в нескольких районах столицы.
Об этом сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Киевводоканал» в Facebook.
Проблемы с водоснабжением в Киеве - что известно
Отмечается, что в настоящее время наблюдается слабое давление в водопроводных сетях в четырех районах:
Соломенском;
Святошинскому;
Голосеевском;
Подольском.
Специалисты «Киевводоканала» уже работают на местах по стабилизации ситуации и восстановлению нормального давления в сетях.
О сроках полного решения проблемы компания обещает информировать дополнительно.
Напомним, как сообщили в «Укрэнерго», 9 марта в ряде регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать почасовые графики отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной введения ограничений являются последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему страны.
Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. Подробное время отключений и ограничений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.