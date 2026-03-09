В Киеве пропала вода в четырех районах: подробности

Слабое давление воды / © Pixabay

Из-за аварийного отключения электроэнергии со стороны компании ДТЭК произошло обесточивание ряда объектов «Киевводоканала». Это привело к перебоям с водоснабжением в нескольких районах столицы.

Об этом сообщают в пресс-службе коммунального предприятия «Киевводоканал» в Facebook.

Проблемы с водоснабжением в Киеве - что известно

Отмечается, что в настоящее время наблюдается слабое давление в водопроводных сетях в четырех районах:

Соломенском;

Святошинскому;

Голосеевском;

Подольском.

Специалисты «Киевводоканала» уже работают на местах по стабилизации ситуации и восстановлению нормального давления в сетях.

О сроках полного решения проблемы компания обещает информировать дополнительно.

Предупреждение «Киевводоканала»

Напомним, как сообщили в «Укрэнерго», 9 марта в ряде регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать почасовые графики отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной введения ограничений являются последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему страны.

Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. Подробное время отключений и ограничений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.