Киев
132
2 мин
Соседские войны: в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды (фото)
В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.
В Днепровском районе Киева полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который из-за личной неприязни устроил поджог, приведший к уничтожению трех автомобилей.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
В Киеве сгорели три авто - детали инцидента
Как сообщает полиция Киева, конфликт между подозреваемым и его 44-летней соседкой носил длительный характер. Во время очередного спора мужчина, управляемый оскорблением, решил отомстить женщине, уничтожив ее транспортное средство марки Chrysler.
Схема преступления была довольно примитивной: злоумышленник поджег тряпку, бросил ее на автомобиль соседки, после чего спокойно пошел домой.
Огневая стихия вышла из-под контроля и опрокинулась на соседние машины. В результате:
Chrysler (авто соседки) был полностью уничтожен;
Стоявший рядом Nissan также был полностью уничтожен огнем;
Volkswagen получил значительные повреждения.
Что грозит поджигателю
Оперативники Днепровского управления полиции оперативно установили личность поджигателя и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). За совершенное мужчине грозит суровое наказание — до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре на фоне ревности 36-летний мужчина сжег припаркованный у дома автомобиль женщины. Полиция задержала злоумышленника — теперь он будет отвечать перед законом.