ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
132
Время на прочтение
2 мин

Соседские войны: в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды (фото)

В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Сожженный автомобиль

Сожженный автомобиль / © Полиция Киева

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который из-за личной неприязни устроил поджог, приведший к уничтожению трех автомобилей.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

В Киеве сгорели три авто - детали инцидента

Как сообщает полиция Киева, конфликт между подозреваемым и его 44-летней соседкой носил длительный характер. Во время очередного спора мужчина, управляемый оскорблением, решил отомстить женщине, уничтожив ее транспортное средство марки Chrysler.

Схема преступления была довольно примитивной: злоумышленник поджег тряпку, бросил ее на автомобиль соседки, после чего спокойно пошел домой.

Огневая стихия вышла из-под контроля и опрокинулась на соседние машины. В результате:

  • Chrysler (авто соседки) был полностью уничтожен;

  • Стоявший рядом Nissan также был полностью уничтожен огнем;

  • Volkswagen получил значительные повреждения.

Мужчина поджег автомобиль соседки из-за обиды / © Полиция Киева

Мужчина поджег автомобиль соседки из-за обиды / © Полиция Киева

Сожженный автомобиль / © Полиция Киева

Сожженный автомобиль / © Полиция Киева

Сожженный автомобиль / © Полиция Киева

Сожженный автомобиль / © Полиция Киева

Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения / © Полиция Киева

Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения / © Полиция Киева

Что грозит поджигателю

Оперативники Днепровского управления полиции оперативно установили личность поджигателя и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). За совершенное мужчине грозит суровое наказание — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре на фоне ревности 36-летний мужчина сжег припаркованный у дома автомобиль женщины. Полиция задержала злоумышленника — теперь он будет отвечать перед законом.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie