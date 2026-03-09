- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 533
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві зникла вода у чотирьох районах: подробиці
Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях над стабілізацією ситуації та відновленням нормального тиску в мережах.
Через аварійне відключення електроенергії з боку компанії ДТЕК сталося знеструмлення низки об’єктів «Київводоканалу». Це призвело до перебоїв із водопостачанням у кількох районах столиці.
Про це повідомляють у пресслужбі комунального підприємства «Київводоканал» у Facebook.
Проблеми з водопостачанням у Києві - що відомо
Зазначається, що наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах у чотирьох районах:
Солом’янському;
Святошинському;
Голосіївському;
Подільському.
Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях над стабілізацією ситуації та відновленням нормального тиску в мережах.
Про терміни повного усунення проблеми компанія обіцяє інформувати додатково.
Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго», 9 березня у низці регіонів України від 08:00 до кінця доби діятимуть погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною запровадження обмежень є наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергосистему країни.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Детальний час відключень та обсяг обмежень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.