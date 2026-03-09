У Києві зникла вода у чотирьох районах: подробиці

Слабкий тиск води / © Pixabay

Реклама

Через аварійне відключення електроенергії з боку компанії ДТЕК сталося знеструмлення низки об’єктів «Київводоканалу». Це призвело до перебоїв із водопостачанням у кількох районах столиці.

Про це повідомляють у пресслужбі комунального підприємства «Київводоканал» у Facebook.

Проблеми з водопостачанням у Києві - що відомо

Зазначається, що наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах у чотирьох районах:

Реклама

Солом’янському;

Святошинському;

Голосіївському;

Подільському.

Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях над стабілізацією ситуації та відновленням нормального тиску в мережах.

Про терміни повного усунення проблеми компанія обіцяє інформувати додатково.

Попередження «Київводоканалу» / © Київводоканал

Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго», 9 березня у низці регіонів України від 08:00 до кінця доби діятимуть погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною запровадження обмежень є наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергосистему країни.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Детальний час відключень та обсяг обмежень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.