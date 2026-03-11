Різала ножем голову і зв’язувала: у Києві матері майже рік дозволяли катувати 9-річного сина

Начальниці служби у справах дітей одного з районів Києва повідомили про підозру у службовій недбалості / © Київська міська прокуратура

У Києві оголосили підозру начальниці районної служби у справах дітей, чия бездіяльність призвела до дев’яти місяців катувань 9-річного хлопчика власною матір’ю. Посадовиця обмежилася формальним актом, поки дитину зв’язували шнурами та різали ножем.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозра для начальниці служби у справах дітей

Начальниці служби у справах дітей одного з районів Києва повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

За даними слідства, раніше на матір 9-річного хлопчика було складено протокол про домашнє насильство після того, як дитина поскаржилася працівникам поліції на вулиці, що жінка її б’є.

Цю інформацію передали до районної служби у справах дітей, однак належної реакції не відбулося. Керівниця служби, отримавши повідомлення про можливе насильство з боку матері, не організувала термінову оцінку безпеки дитини і не вжила заходів для її вилучення з небезпечного середовища. Натомість було складено лише формальний акт про неможливість поспілкуватися з родиною — фактично після того, як у квартирі ніхто не відчинив двері, інтерес служби до цієї сім’ї припинився.

Як мати знущалася з сина?

Водночас жорстоке поводження з дитиною тривало. За версією слідства, протягом наступних дев’яти місяців мати систематично знущалася з сина: на ніч замикала його у туалеті квартири, інколи без одягу, зв’язувала зарядним кабелем від телефону, обмежуючи рух, змушувала їсти зачерствілий хліб. Також вона кухонним ножем робила порізи на голові хлопчика та регулярно била його руками, ногами і будь-якими предметами, що були під рукою.

Припинилися ці знущання не завдяки втручанню служби у справах дітей, а через випадковість: у школі помітили травмовану руку дитини, яку мати затискала дверима, після чого викликали поліцію.

У прокуратурі нагадали, що матері хлопчика у січні 2026 року було повідомлено про підозру в катуваннях та домашньому насильстві. Її син тепер мешкає у дитбудинку сімейного типу.

Тепер підозру отримала і начальниця служби у справах дітей. За клопотанням прокурорів її відсторонено від посади. Підозрюваній загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Подробиці про сім’ю, де мати катувала 9-річного сина

У Києві 36-річній жінці оголосили підозру за систематичне катування 9-річного сина, якого вона била, зв’язувала шнуром, змушувала голим ночувати в туалеті та навіть різала ножем. Знущання викрили у школі, коли помітили травми пальців — мати затиснула руку дитини дверима.

Хлопчик не називає кривдницю мамою, а лише «вона». Попри звірства щодо сина, жінка виховує молодшу дитину від нового чоловіка, яку не чіпає, а провину заперечує, списуючи травми хлопчика на бійки у школі. Відомо, що раніше соцслужби вже вилучили у неї доньку та позбавили батьківських прав. Прокуратура у січні інформувала, що оскаржує нічний домашній арешт фігурантки, наполягаючи на триманні під вартою. Їй загрожує до шести років ув’язнення.