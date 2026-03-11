Резала ножом голову и связывала: в Киеве матери почти год позволяли пытать 9-летнего сына

Начальнице службы по делам детей одного из районов Киева сообщили о подозрении в служебной халатности / © Киевская городская прокуратура

В Киеве объявили подозрение начальнице районной службы по делам детей, чья бездеятельность привела к девяти месяцам пыток 9-летнего мальчика собственной матерью. Чиновница ограничилась формальным актом, пока ребенка связывали шнурами и резали ножом.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозрение для начальницы службы по делам детей

Начальнице службы по делам детей одного из районов Киева сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

По данным следствия, ранее на мать 9-летнего мальчика был составлен протокол о домашнем насилии после того, как ребенок пожаловался работникам полиции на улице, что женщина его бьет.

Эту информацию передали в районную службу по делам детей, однако должной реакции не произошло. Руководитель службы, получив сообщение о возможном насилии со стороны матери, не организовала срочную оценку безопасности ребенка и не приняла меры для его изъятия из опасной среды. Вместо этого был составлен лишь формальный акт о невозможности пообщаться с семьей — фактически после того, как в квартире никто не открыл дверь, интерес службы к этой семье прекратился.

Как мать издевалась над сыном?

В то же время жестокое обращение с ребенком продолжалось. По версии следствия, в течение следующих девяти месяцев мать систематически издевалась над сыном: на ночь запирала его в туалете квартиры, иногда без одежды, связывала зарядным кабелем от телефона, ограничивая движение, заставляла есть зачерствевший хлеб. Также она кухонным ножом делала порезы на голове мальчика и регулярно била его руками, ногами и любыми предметами, которые были под рукой.

Прекратились эти издевательства не благодаря вмешательству службы по делам детей, а по случайности: в школе заметили травмированную руку ребенка, которую мать зажимала дверью, после чего вызвали полицию.

В прокуратуре напомнили, что матери мальчика в январе 2026 года было сообщено о подозрении в пытках и домашнем насилии. Ее сын теперь живет в детдоме семейного типа.

Теперь подозрение получила и начальница службы по делам детей. По ходатайству прокуроров она отстранена от должности. Подозреваемой грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подробности о семье, где мать пытала 9-летнего сына

В Киеве 36-летней женщине объявили подозрение за систематические пытки 9-летнего сына, которого она била, связывала шнуром, заставляла голым ночевать в туалете и даже резала ножом. Издевательства разоблачили в школе, когда заметили травмы пальцев — мать зажала руку ребенка дверью.

Мальчик не называет обидчицу мамой, а только «она». Несмотря на зверства в отношении сына, женщина воспитывает младшего ребенка от нового мужа, которого не трогает, а вину отрицает, списывая травмы мальчика на драки в школе. Известно, что ранее соцслужбы уже изъяли у нее дочь и лишили родительских прав. Прокуратура в январе информировала, что оспаривает ночной домашний арест фигурантки, настаивая на содержании под стражей. Ей грозит до шести лет заключения.