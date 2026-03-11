ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

На Київщині чоловік зарізав співмешканку та підкинув тіло сусідці

Під час сварки 54-річний чоловік завдав жінці не менше пʼяти ударів ножем у шию, обличчя та плече. Вона померла від отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Поліцейські затримали зловмисника

Поліцейські затримали зловмисника / © Національна поліція України

У селі Пухівка, що у Броварському районі, під час сварки чоловік зарізав 47-річну співмешканку, замотав у плівку та викинув на город сусідки.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час сварки 54-річний чоловік завдав жінці не менше пʼяти ударів ножем у шию, обличчя та плече. Вона померла на місці. Після цього чоловік намагався приховати злочин: загорнув тіло у ковдру та плівку та лишив біля сусідського городу просто неба.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Зловмисника затримали та інкримінували ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві посеред вулиці безпричинно вбили чоловіка. Під час слідства встановлено, що двоє місцевих мешканців, 27 та 28 років розпивали алкогольні напої, а потім почали чіплятися до перехожого.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie