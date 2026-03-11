На Київщині чоловік зарізав співмешканку та підкинув тіло сусідці

Поліцейські затримали зловмисника / © Національна поліція України

У селі Пухівка, що у Броварському районі, під час сварки чоловік зарізав 47-річну співмешканку, замотав у плівку та викинув на город сусідки.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час сварки 54-річний чоловік завдав жінці не менше пʼяти ударів ножем у шию, обличчя та плече. Вона померла на місці. Після цього чоловік намагався приховати злочин: загорнув тіло у ковдру та плівку та лишив біля сусідського городу просто неба.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Зловмисника затримали та інкримінували ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

