Майже квітнева погода: синоптики здивували прогнозом на 12 березня для Києва
Весна у столиці набирає обертів.
У Києві 12 березня буде сонячно і по-весняному тепло. Протягом дня опадів не прогнозують.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У четвер у столиці буде сухо і малохмарно. Швидкість південного вітру 5-10 м/с.
У Києві вночі температура повітря становитиме 0-2°. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 15°.
На Київщині вночі ще очікується «мінусова» температура — від 2° морозу до 3° тепла. Вдень температура повітря становитиме 12-17°.
Як повідомлялося, столичні Осокорки йдуть під воду. Величезні озера талого снігу заблокували цілі вулиці: люди не можуть дістатися магазинів, а діти змушені демонструвати навички альпінізму на парканах, аби потрапити до школи.