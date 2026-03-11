ТСН у соціальних мережах

Київ
39
1 хв

Майже квітнева погода: синоптики здивували прогнозом на 12 березня для Києва

Весна у столиці набирає обертів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У Києві 12 березня буде сонячно і по-весняному тепло. Протягом дня опадів не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У четвер у столиці буде сухо і малохмарно. Швидкість південного вітру 5-10 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме 0-2°. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 15°.

На Київщині вночі ще очікується «мінусова» температура — від 2° морозу до 3° тепла. Вдень температура повітря становитиме 12-17°.

Як повідомлялося, столичні Осокорки йдуть під воду. Величезні озера талого снігу заблокували цілі вулиці: люди не можуть дістатися магазинів, а діти змушені демонструвати навички альпінізму на парканах, аби потрапити до школи.

