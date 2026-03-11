У Києві мати перетворила життя малолітніх доньок на порнобізнес і поплатилася за це: деталі

Дитина / © ТСН.ua

Київський суд виніс суворий вирок жінці, яка залучала своїх доньок віком 8 та 10 років до створення порнографії заради заробітку. Слідство встановило, що до злочинної діяльності була залучена також неповнолітня кума засудженої.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що мати двох дівчат, яким на той момент було 8 та 10 років, знімала вдома порно на фото та відео задля заробітку та розповсюджували ці матеріали через Інтернет. Згодом жінці у цьому допомагала її неповнолітня кума.

Мати з кумою визнали свою провину в суді.

Суд визнав двох жінок винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту.

Для матері дівчат суд ухвалив вирок у вигляді 11 років ув’язнення. А кума, яка на той момент була неповнолітньою, отримала п’ять років за ґратами та була звільнена від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим терміном два роки.

Дітей вилучили у матері. Тепер вихованням займаються батьки дівчаток.

