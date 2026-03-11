- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві мати перетворила життя малолітніх доньок на порнобізнес і поплатилася за це: деталі
Шокувальна справа про розповсюдження дитячої порнографії завершилася реальним терміном для матері та покаранням для її куми.
Київський суд виніс суворий вирок жінці, яка залучала своїх доньок віком 8 та 10 років до створення порнографії заради заробітку. Слідство встановило, що до злочинної діяльності була залучена також неповнолітня кума засудженої.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Прокурор у суді довів, що мати двох дівчат, яким на той момент було 8 та 10 років, знімала вдома порно на фото та відео задля заробітку та розповсюджували ці матеріали через Інтернет. Згодом жінці у цьому допомагала її неповнолітня кума.
Мати з кумою визнали свою провину в суді.
Суд визнав двох жінок винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту.
Для матері дівчат суд ухвалив вирок у вигляді 11 років ув’язнення. А кума, яка на той момент була неповнолітньою, отримала п’ять років за ґратами та була звільнена від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим терміном два роки.
Дітей вилучили у матері. Тепер вихованням займаються батьки дівчаток.
До слова, у Харкові затримали 42-річного чоловіка, який розбещував 4-річну падчерку та зберігав понад 23 тис. файлів дитячої порнографії. Під час обшуків кіберполіція виявила близько 500 власних фото та відео затриманого зі знущаннями з дитини. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років тюрми.