ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

У Києві мати перетворила життя малолітніх доньок на порнобізнес і поплатилася за це: деталі

Шокувальна справа про розповсюдження дитячої порнографії завершилася реальним терміном для матері та покаранням для її куми.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дитина

Дитина / © ТСН.ua

Київський суд виніс суворий вирок жінці, яка залучала своїх доньок віком 8 та 10 років до створення порнографії заради заробітку. Слідство встановило, що до злочинної діяльності була залучена також неповнолітня кума засудженої.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що мати двох дівчат, яким на той момент було 8 та 10 років, знімала вдома порно на фото та відео задля заробітку та розповсюджували ці матеріали через Інтернет. Згодом жінці у цьому допомагала її неповнолітня кума.

Мати з кумою визнали свою провину в суді.

Суд визнав двох жінок винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту.

Для матері дівчат суд ухвалив вирок у вигляді 11 років ув’язнення. А кума, яка на той момент була неповнолітньою, отримала п’ять років за ґратами та була звільнена від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим терміном два роки.

Дітей вилучили у матері. Тепер вихованням займаються батьки дівчаток.

До слова, у Харкові затримали 42-річного чоловіка, який розбещував 4-річну падчерку та зберігав понад 23 тис. файлів дитячої порнографії. Під час обшуків кіберполіція виявила близько 500 власних фото та відео затриманого зі знущаннями з дитини. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років тюрми.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie