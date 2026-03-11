В Киеве мать превратила жизнь малолетних дочерей в порнобизнес и поплатилась за это: детали

Ребенок / © ТСН.ua

Киевский суд вынес суровый приговор женщине, которая привлекала своих дочерей в возрасте 8 и 10 лет к созданию порнографии ради заработка. Следствие установило, что к преступной деятельности была привлечена также несовершеннолетняя кума осужденной.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что мать двух девочек, которым на тот момент было 8 и 10 лет, снимала дома порно на фото и видео для заработка и распространяла эти материалы через Интернет. Впоследствии женщине в этом помогала ее несовершеннолетняя кума.

Мать с кумой признали свою вину в суде.

Суд признал двух женщин виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, а также в принуждении малолетних детей к участию в создании противоправного контента.

Для матери девочек суд вынес приговор в виде 11 лет заключения. А кума, которая на тот момент была несовершеннолетней, получила пять лет за решеткой и была освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком два года.

Детей изъяли у матери. Теперь воспитанием занимаются отцы девочек.

К слову, в Харькове задержали 42-летнего мужчину, который развращал 4-летнюю падчерицу и хранил более 23 тыс. файлов детской порнографии. Во время обысков киберполиция обнаружила около 500 собственных фото и видео задержанного с издевательствами над ребенком. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет тюрьмы.