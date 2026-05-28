Грабував, поки люди розбирали завали: у Києві мародер скористався атакою РФ для наживи

Мародера затримали перехожі / © Поліція Києва

У Києві звичайні перехожі допомогли поліції затримати 30-річного чоловіка, який вирішив нажитися на наслідках чергового масованого обстрілу столиці. Зловмисник обікрав офіс, понівечений вибуховою хвилею, але втекти з награбованим йому не дали небайдужі містяни.



Пограбування на руїнах

Інцидент стався близько 5-ї години ранку, одразу після того, як у столиці відлунали вибухи. Скориставшись загальним хаосом, фігурант помітив у Солом’янському районі офісну будівлю із вибитими внаслідок прильоту дверима.

Замість того, щоб запропонувати допомогу чи пройти повз, чоловік проник усередину розтрощеного кабінету та викрав ноутбук разом із зарядним пристроєм. Збитки оцінили у 40 000 гривень.

«Поки столиця оговтувалася від ворожої атаки, фігурант скористався тим, що будівля постраждала від вибуху, та виніс техніку», — зазначають у поліції.

Блискавичне затримання

Втекти далеко «ділку» не вдалося. Його підозрілі маневри з технікою в руках помітили випадкові перехожі. Кияни зорієнтувалися миттєво: наздогнали грабіжника, скрутили його та утримували на місці до приїзду екіпажу патрульних.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, затримала 30-річного фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Мародер пограбував зруйнований ракетним ударом офіс / © Поліція Києва

Що загрожує фігуранту

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури затриманому вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із проникненням, вчинений в умовах воєнного стану).

Тепер за мародерство під час війни чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці окремо подякували мешканцям столиці за сміливість та громадянську позицію:

«Дякуємо містянам, які не залишилися осторонь. Навіть у найважчі часи взаємопідтримка залишається нашою справжньою силою».

