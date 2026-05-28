На Київ разом з різким похолоданням суне небезпека: синоптики попередили, коли вдарить стихія

Киян та мешканців області попереджають про погіршення погоди 28 травня.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, у четвер у столиці різко зміниться погодна ситуація: очікується потужний північно-західний вітер, можливі локальні дрібні дощі, а температура повітря впаде до позначки +15 градусів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 28 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпики термометрів не піднімуться вище +10 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині, які сягатимуть від 15 до 20 м/с. У зв’язку з цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок у столиці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. З самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою, під вечір його змінить дрібний дощ.

Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +15 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 28 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 травня.

