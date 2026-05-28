ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 28 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 28 травня / © pexels.com

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
2 хв

На Київ разом з різким похолоданням суне небезпека: синоптики попередили, коли вдарить стихія

У четвер, 28 травня, погода у Києві та на Київщині різко зміниться під впливом атмосферного фронту

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі

Киян та мешканців області попереджають про погіршення погоди 28 травня.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, у четвер у столиці різко зміниться погодна ситуація: очікується потужний північно-західний вітер, можливі локальні дрібні дощі, а температура повітря впаде до позначки +15 градусів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 28 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпики термометрів не піднімуться вище +10 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині, які сягатимуть від 15 до 20 м/с. У зв’язку з цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок у столиці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. З самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою, під вечір його змінить дрібний дощ.

Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +15 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 28 травня / © скриншот

Погода у Києві 28 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie