У Києві гість намагався зґвалтувати 10-річну доньку господарів, які міцно спали після застілля

Поки батьки спали після чарки: у Києві затримали розпусника, який знущався з неповнолітньої

Реклама

У Києві затримали чоловіка, який розбещував і хотів зґвалтувати 10-річну дівчинку, поки її батьки спали у сусідній кімнаті.

Про це передають поліція і прокуратура Києва.

За словами правоохоронців, напередодні подружжя познайомилося із 47-річним киянином, якого запросили до себе в гості. Після спільного застілля, чоловік залишився на ночівлю.

Реклама

Коли батьки дитини спали, чоловік зайшов до в кімнату дитини, вивів її в іншу кімнату та почав торкатися грудей дівчинки, хапати за ноги та оголив свій статевий орган. Дівчинка злякалася, втекла від чоловіка та побігла будити батьків, але вони міцно спали, скоріше за все будучи п’яними. Дитина повернулась до своєї кімнати. Згодом чоловік знову прийшов до неї напівоголений, вивів з кімнати та змушував торкатися його геніталій. Дівчинка втекла і зачинилась у своїй кімнаті.

Дитині вдалось втекти назад до батьків та зачинитися. Лише після того, як гість пішов, вона наважилась розповісти про те, що сталося.

Служба у справах дітей вилучила дівчинку з сім’ї. Наразі вирішується питання де і з ким дитина житиме далі, адже батьки дівчинки зловживають алкоголем.

Чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо дівчинки, затримали. Свої дії він пояснити не може, бо був дуже п’яний — у крові зафіксовано 2,6 проміле алкоголю. Відомо, чоловік розлучений і має 9-річну дитину, яка живе за кордоном з матір’ю.

Реклама

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжж майор поліції зґвалтував 14-річну дівчинку.

Новини партнерів