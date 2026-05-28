На Киев вместе с резким похолоданием надвигается опасность: синоптики предупредили, когда ударит стихия
В четверг, 28 мая, погода в Киеве и Киевской области резко изменится под влиянием атмосферного фронта
Киевлян и жителей области предупреждают об ухудшении погоды 28 мая.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в четверг в столице резко изменится погодная ситуация: ожидается мощный северо-западный ветер, возможны локальные мелкие дожди, а температура воздуха упадет до отметки +15 градусов.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 28 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов тепла, днем ожидается около +15 градусов выше нуля.
В то же время синоптики предупреждают о порывах ветра днем 28 мая на Киевщине, которые будут достигать от 15 до 20 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.
На погодном портале Sinoptik сообщают, что утро в столице будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. С самого утра будет идти очень сильный дождь с грозой, под вечер его сменит мелкий дождь.
Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +15 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 28 мая.
