На Киев вместе с резким похолоданием надвигается опасность: синоптики предупредили, когда ударит стихия

Киевлян и жителей области предупреждают об ухудшении погоды 28 мая.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в четверг в столице резко изменится погодная ситуация: ожидается мощный северо-западный ветер, возможны локальные мелкие дожди, а температура воздуха упадет до отметки +15 градусов.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 28 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов тепла, днем ожидается около +15 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о порывах ветра днем 28 мая на Киевщине, которые будут достигать от 15 до 20 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

На погодном портале Sinoptik сообщают, что утро в столице будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. С самого утра будет идти очень сильный дождь с грозой, под вечер его сменит мелкий дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +15 градусов тепла днем.

